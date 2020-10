Median : perte de 4,2 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Pour le premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de Median Technologies s'établit à 5,9 ME, en augmentation de 47,9% par rapport à celui du premier semestre 2019.

Le résultat opérationnel de Median a été de -4,5 ME contre -4,2 ME pour S1 2019.

Le résultat net s'établit, quant à lui à -4,6 ME contre -4,2 ME au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2020, Median affichait une trésorerie et équivalents de trésorerie de 19,4 ME. Ce montant intègre le versement de 15 ME correspondant à la première tranche du prêt de 35 ME octroyé par la Banque Européenne d'Investissement.

Pour rappel, le prêt vise à accélérer l'investissement dans le programme d'innovation de Median pour sa plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy. Le montant de la trésorerie et équivalents prend également en compte l'encaissement du Crédit d'Impôt Recherche à hauteur de 1,4 ME.