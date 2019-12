Median : la BEI accorde un prêt de 35 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Median Technologies et la Banque Européenne d'Investissement (BEI) annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat de financement d'un montant de 35 ME soutenu par le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (EFSI) ou "Plan Juncker".

L'entrée dans la phase de négociation pour l'obtention de ce prêt avait été annoncée préalablement par communiqué de presse le 15 mai 2019.

Ce financement, divisé en trois tranches, va permettre à Median Technologies de renforcer et d'accélérer le programme d'investissement pour sa plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy(R) sur les prochaines années.

Median sollicitera le versement de la première tranche de 15 ME au cours du 1er semestre 2020. Le contrat prévoit ensuite la libération des deuxième et troisième tranches (de 10 ME chacune) dans les années à venir, à la discrétion de Median Technologies, sous réserve de la réalisation de certaines conditions préalables définies dans le contrat de financement.

Le remboursement de ce financement interviendra, en une seule fois, au terme d'une période de 5 ans à compter du versement de la tranche concernée. Ce contrat de financement est assorti du paiement d'intérêts et de frais divers et également d'une garantie consentie par la société Median Technologies Inc.