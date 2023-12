Median et Pasrel vont fournir des biomarqueurs d'imagerie pour le développement de médicaments anticancéreux

(Boursier.com) — Median Technologies et Pasrel-Imagerie ont signé un accord afin de fournir des biomarqueurs d'imagerie avancés pour le développement de nouveaux médicaments anticancéreux dans le contexte de la médecine de précision. Fort d'une expertise et doté de plateformes en imagerie médicale uniques, Pasrel-Imagerie va apporter son savoir-faire à Median et accompagner la société dans la mise en oeuvre de biomarqueurs avancés pour les essais cliniques de phase précoce en oncologie. Les nouvelles capacités résultant de cette coopération créent un différentiateur pour l'offre iCRO de Median, au regard des offres des autres fournisseurs de services d'imagerie pour l'industrie biopharmaceutique. Les connaissances qui en résulteront permettront à l'industrie biopharmaceutique de développer de nouveaux médicaments de façon plus efficace, tout en sécurisant et en raccourcissant les cycles de développement.

Pasrel -Imagerie rassemble 33 plateformes techniques et bénéficie d'une longue expérience de partenariat avec les industriels pour soutenir leurs développements innovants. PASREL-Imagerie possède ainsi une expertise scientifique et médicale unique concernant la chaîne de valeurs de l'imagerie, de la production de radiotraceurs à l'acquisition des images et à leur traitement pour des analyses statistiques et quantitatives.

"Grâce à ce rapprochement, Median va renforcer son expertise dans les technologies avancées d'imagerie médicale avec une approche scientifique qui va ouvrir la voie à des discussions fructueuses avec les scientifiques en recherche translationnelle et ceux spécialisés dans les biomarqueurs, ainsi qu'avec les directeurs médicaux impliqués dans les phases précoces du développement de médicaments. Cet accord démontre notre engagement dans l'essor de la médecine de précision ", indique Nicolas Dano, COO de la division iCRO de Median Technologies.