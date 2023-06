Media6 : un résultat net de 0,3 ME sur six mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre de Media6 s'établit à 45,2 ME, en progression de 12,9%, du fait d'une reprise des activités post crises mondiales 2020-2022, relativement plus marquée en Amérique du Nord.

Une partie non quantifiable à ce jour de ce rebond peut encore être assimilée à un rattrapage après une longue période de sous-investissement chez nos clients.

La hausse d'activité sur la période et le redressement relatif, voire disparate, des marges induit une progression légère du résultat opérationnel, à 833 KE.

La société affiche un résultat net de 301 KE, à comparer à 883 KE l'année précédente au premier semestre.

L'endettement financier net s'établit à 11,9 ME au 31/03/2023, ou 8,6 ME hors impact IFRS16 à comparer à 8,4 ME à la clôture de l'exercice précédent. Cette évolution résulte de la hausse du BFR d'exploitation liée à la reprise des activités.

Le carnet de commandes montre une progression linéaire pour la fin de l'exercice en cours par rapport à ce premier semestre, mais marque le pas au-delà, ce qui devrait cependant permettre d'améliorer la trésorerie du fait d'un besoin en fonds de roulement réduit.

Le groupe reste prêt à poursuivre sa croissance de manière plus soutenue.