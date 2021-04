Media 6 : OPAS à 10,53 euros l'action

Media 6 : OPAS à 10,53 euros l'action









(Boursier.com) — La société Media 6 fait l'objet d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée initié par la société Vasco Sarl agissant de concert avec les membres de la famille Vasseur, et visant l'intégralité des actions Media 6 ainsi que les 4.500 actions gratuites attribuées à Laurent Frayssinet, à l'exception des 5.260 actions auto-détenues par Media 6 qui sont assimilées aux actions détenues par Vasco Sarl.

Vasco Sarl est détenue à hauteur de 100% du capital et des droits de vote par les membres de la famille Vasseur et détient à ce jour 65,25% du capital et 68,78 des droits de vote de Media 6.

Le calendrier indicatif de l'offre prévoit actuellement une ouverture de la période d'offre le 11 juin.

L'offre sera ouverte sur 10 jours de négociation au prix de 10,53 euros l'action Media 6.

Il est précisé que dans le cas où Vasco Sarl et les membres de la famille Vasseur viendraient à détenir de concert, à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, plus de 90% du capital et des droits de vote, la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire est envisagée.

Media 6 pourrait ainsi concentrer tous ses moyens, financiers et humains, sur la poursuite de son activité et sa croissance interne.

La société Media 6 informe ses actionnaires que le Conseil d'Administration a désigné un expert indépendant sous la condition suspensive de la décision de non-opposition de l'AMF. Après revue et sélection de différentes propositions d'experts, le Conseil d'Administration a recommandé le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers, qui a été nommé par le Conseil d'Administration en qualité d'expert indépendant, pour émettre un rapport sur les conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée ainsi que sur la mise en oeuvre du retrait obligatoire éventuel.

Après la remise des conclusions du rapport de l'expert indépendant, le Conseil d'Administration se réunira à nouveau pour se prononcer sur l'intérêt de l'offre publique d'achat simplifiée et sur les conséquences de celle-ci pour Media 6, ses actionnaires et ses salariés.

L'action Media 6 est sur un dernier cours de 8,25 euros.