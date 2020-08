Media 6 : nomination

(Boursier.com) — Media 6, spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, annonce la nomination de Monsieur Nicolas LE CAM, en qualité de Directeur Financier du Groupe. A compter du 1er août 2020 il succèdera à Monsieur Jean-Francois FOZZANI à la suite de son départ à la retraite.

Nicolas LE CAM, 52 ans, est diplômé de l'INSEEC Paris. Il débute sa carrière en 1990 chez DIM, filiale de SARA LEE Corp., en charge du contrôle de gestion de la division internationale. En 1994, il rejoint Johnson & Johnson, laboratoire pharmaceutique, médical et cosmétiques (CA 51 Mds$ - 120.000 personnes) en tant que Contrôleur de Gestion Industriel puis Contrôleur Financier de J&J Consumer France. En 2002, il devient Vice-Président, Directeur Financier et Juridique Europe de Graham Packaging (groupe américain de plasturgie - CA 2,4 Mds $ - 9.000 personnes) avec la coordination de 10 pays et 18 filiales.

En 2008, il rejoint DAHER, avionneur et équipementier (CA 1 Mds $ - 8.000 personnes), une entreprise familiale, en qualité de Directeur Administratif et Financier de Daher Aerospace puis Daher International.

Depuis 2016 il occupait la fonction de Secrétaire Général de CIPELIA, entreprise française familiale, fabricant et distributeur de lubrifiants et graisses pour les secteurs automotive et industrie (CA 470 ME - 1 006 personnes), en charge notamment des finances, des S.I., services administratifs et audit interne.

Bernard Vasseur, Président de MEDIA 6, a déclaré : "Je suis très heureux d'accueillir Nicolas Le CAM au sein de MEDIA 6 en qualité de directeur financier. Il sera notamment en charge de l'organisation des finances de l'entreprise à l'échelle internationale, de l'organisation des éventuelles acquisitions, de la tenue comptable et fiscale, la planification et l'analyse des comptes financiers pour alimenter nos plans de progrès, en plus de la trésorerie, de l'informatique, des R.H. et des relations avec les investisseurs. Sa solide expertise financière et son expérience variée dans différents secteurs de l'industrie au sein de groupes internationaux seront des atouts pour notre société. Nicolas LE CAM a également l'expérience de sociétés à fort actionnariat familial comme la nôtre. Je remercie Jean-François FOZZANI qui nous a accompagné depuis toutes ces années et je lui souhaite le meilleur pour ses projets personnels".