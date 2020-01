Media 6 : maintien du résultat opérationnel (avant goodwill) dans un contexte de repli du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2018/2019, le Groupe Media 6 a réalisé un chiffre d'affaires de 77,1 ME en repli ponctuel de -6,5%. Cette baisse a été concentrée quasi-exclusivement sur le 1er semestre 2019 sur l'activité Media 6 Production Métal en Europe et sur le pôle DDF International en Chine.

Cependant, l'amélioration des marges sur coûts directs couplée à une solide maîtrise des charges fixes ont permis au Groupe de compenser la baisse de volume du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel (avant goodwill) ressort ainsi à 4,2 ME au 30 septembre 2019, stable par rapport à l'an dernier.

A la fin de l'exercice, le Groupe a procédé à la dépréciation à 100% du goodwill de l'activité mèches (pour un montant de 432 KE) compte tenu des pertes enregistrées sur la filiale MEDIACOLOR SPAIN. Une réorganisation est en place et cette filiale devrait renouer avec la rentabilité dès 2020. Le Groupe précise par ailleurs que son activité DDF en Chine a fait également l'objet d'une complète réorganisation en 2019 de façon à atteindre un équilibre d'exploitation dès 2020.

Après goodwill, le résultat opérationnel ressort donc à 3,8 ME au 30 septembre 2019.

Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net de l'exercice ressort à 2,6 ME contre 3 ME l'an dernier.

Proposition de dividende de 0,24 euro/action

Les capitaux propres du Groupe ressortent à 35,4 ME au 30 septembre 2019.

Les flux de trésorerie liés à l'activité ressortent en hausse à 4,9 ME (contre 4,4 ME au 30 septembre 2018).

A la clôture de l'exercice, le Groupe MEDIA 6 présente une situation de trésorerie nette de 18 ME (versus 15,8 ME sur l'exercice précédent).

Le Groupe proposera à la prochaine Assemblée Générale, le 27 mars prochain, un dividende de 0,24 euro/action.

Des perspectives de croissance avec l'intégration d'IMG

Au vu du carnet de commandes le Groupe anticipe un 1er trimestre 2020 en légère progression. Pour autant MEDIA 6 rappelle que le 1er trimestre n'est pas représentatif de l'activité globale compte tenu de la saisonnalité historique du Groupe (un second semestre toujours plus élevé que le premier).

En parallèle, MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS connaît toujours un fort développement commercial dans son pôle naval, suite à l'intégration d'ATELIERS NORMAND, et le portefeuille de commandes au 30 septembre 2019 demeure très significatif avec une visibilité jusqu'en 2023. A noter également que MEDIA 6 vient d'ouvrir, il y a quelques semaines, un bureau d'études au Portugal. Cette entité, appelée MEDIA 6 ATELIERS NORMAND PORTUGAL, assurera du suivi de projets notamment en Tout Corps d'Etat (TCE).

L'évènement majeur de ce début d'exercice 2020 est la finalisation, le 23 janvier 2020, de l'acquisition de la société canadienne Interior Manufacturing Group (IMG), spécialisée dans la réalisation d'agencements de points de ventes de luxe sur le marché nord-américain. Ce groupe compte 235 salariés, et affiche une croissance rentable avec un chiffre d'affaires estimé pour 2019 à 29 ME.

Cette acquisition qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Media 6, va permettre au Groupe de s'ouvrir à un nouveau territoire, le marché nord-américain, sur lequel il était jusqu'ici peu présent et proposer un accompagnement géographique à ses clients. Pour rappel, cette opération est financée par un emprunt dédié et par fonds propres.

Le Groupe totalise ainsi près de 100 ME de chiffre d'affaires. La société sera intégrée au cours du premier trimestre 2020.