Media 6 : lourde baisse de l'activité trimestrielle

(Boursier.com) — Chez Media 6, le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre de l'exercice 2020/2021 ressort à 16,2 ME, en retrait de 12,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

À périmètre comparable, le chiffre d'affaires est en recul marqué de 33,7%.

Le début d'exercice se déroule dans un contexte sanitaire toujours pesant. L'activité de la société, au niveau mondial, continue d'être impactée par les mesures de confinement et de restrictions qui se traduisent par un arrêt des investissements significatifs chez de nombreux clients. Les activités PLV et Agencement ont relativement mieux résisté que les activités Métal et en Chine.

La tendance devrait rester similaire au 2ème trimestre. Et compte tenu d'une visibilité toujours très faible sur la date de reprise effective d'une activité plus soutenue, le 2nd semestre pourrait être aussi marqué, bien qu'historiquement plus élevé que le 1er semestre.