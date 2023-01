Media 6 : le résultat net plonge au-dessous de 1 ME

(Boursier.com) — Lors de l'exercice 2021-2022, le Groupe Media 6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 82,9 millions d'euros en progression de +26,1% par rapport à 2020-2021 (65,73 ME).

Malgré cette progression du chiffre d'affaires, le résultat opérationnel subit les désorganisations d'approvisionnement de bon nombre de filières à l'achat, comme les hausses de coûts d'achats inédites dans un contexte géopolitique 2022 incertain, et l'augmentation des frais fixes pour soutenir la croissance, qui n'ont pu être répercutées à même hauteur dans les prix de vente. Ainsi le résultat d'exploitation ne ressort que légèrement positif à +623 kE versus -447 kE sur l'exercice précédent.

Après constatation du résultat financier et d'un crédit sur la ligne impôt sur les sociétés essentiellement généré par les impôts différés, le résultat net ressort en bénéfice à +515 kE.

La trésorerie disponible du Groupe ressort à 10,6 ME à la clôture de l'exercice. L'endettement financier net s'établit à 12,3 ME, impact IFRS16 inclus, pour des capitaux propres de 28,3 ME. Hors endettement IFRS 16, l'endettement financier net ressort à 8,4 ME.

Cette situation financière reste honorable dans le contexte de crise actuel. Il ne sera pas proposé de distribution de dividende lors de la prochaine Assemblée Générale, le 30 mars prochain, du fait de l'absence de résultat significatif après 2 exercices en perte.

Le carnet de commandes s'étoffe à nouveau. Avec les inflations énergétiques qui prennent le relais, l'enjeu des marges est accru.