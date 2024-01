Media 6 : la situation s'améliore

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2023 de Media 6 ressort à 98,6 millions d'euros (82,9 ME sur l'exercice précédent). Le résultat opérationnel s'établit à 5,7% du chiffre d'affaires, sur la voie d'un retour au taux historique ante Covid.

Cette amélioration profite d'un rééquilibrage de la rentabilité qui avait été fortement impactée en 2022 suites aux hausses de coût d'achat, et d'une masse critique de volume d'activité qui permet de mieux saturer les coûts fixes malgré leur augmentation pour soutenir la croissance. Ainsi le résultat d'exploitation ressort à 5,6 ME (+0,5 ME sur l'exercice précédent).

Le résultat net ressort en bénéfice à 4,6 ME (+515 kE un an plus tôt).

Le flux de trésorerie d'exploitation, net d'investissements, s'élève à +5,9 ME. Le flux de trésorerie lié aux financements ressort à -7,5 ME du fait du remboursement du dernier PGE de 3 ME. La variation totale de trésorerie ressort à -1,7 ME.

La trésorerie disponible du Groupe ressort à 9,1 ME versus 10,6 ME à la clôture de l'exercice précédent. L'endettement financier net s'établit à 6,5 ME (12,3 ME à la clôture précédente, impact IFRS16 inclus), pour des capitaux propres de 31,9 ME. Hors endettement IFRS 16, l'endettement financier net ressort à 3,6 ME. La situation financière commence à se restaurer.

Il ne sera pas proposé de distribution de dividende lors de la prochaine Assemblée générale, le 28 mars prochain, du fait de l'absence de résultat significatif sur les 4 exercices depuis le début de la pandémie Covid 19.

Perspectives 2024

Le carnet de commandes continue de s'étoffer mais à un rythme moins important. Il est trop tôt pour juger si le niveau d'activité atteint en 2023 constitue une base récurrente pour 2024. Avec les hausses des coûts qui ne faiblissent pas, l'enjeu des marges est accru.