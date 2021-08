Media 6 : Frédéric Lorfanfant succède à Laurent Frayssinet

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Media 6 a nommé Frédéric Lorfanfant (55 ans) en qualité de Directeur Général Délégué du Groupe. A compter du 1er octobre 2021, il succèdera à Laurent Frayssinet qui aura occupé le poste pendant plus de 12 ans. "Frédéric Lorfanfant va nous apporter son expertise complète et je suis persuadé qu'avec lui, la direction générale connaitra une nouvelle impulsion. Je remercie Laurent Frayssinet pour sa longue collaboration qui aura marqué la période du développement international de l'entreprise et lui souhaite le meilleur", commente Bernard Vasseur, PDG de Media 6.