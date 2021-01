Media 6 encaisse une perte annuelle de plus de 3 ME

(Boursier.com) — Media 6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 68,2 ME en baisse de -11,6 % par rapport à 2018-2019, et de -19,9 % hors acquisition IMG du fait de la crise sanitaire. L'activité s'est cependant améliorée au 4ème trimestre 2019/2020 par rapport au 3ème trimestre.

Le résultat opérationnel avant Goodwill est quasi équilibré. Mais le résultat opérationnel intègre une dépréciation du goodwill du pôle Agencement pour -1,5 ME et du pôle Asie pour -1,5 ME suite aux travaux d'impairment test réalisés.

Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt sur les sociétés, le Groupe MEDIA 6 enregistre une perte nette de -3,6 ME, contre un bénéfice de 2,6 ME l'an dernier.

Les premiers mois de l'exercice 2020-2021 se déroulent dans un contexte sanitaire à nouveau pesant. Les mesures de confinement et de restrictions perdurent et continuent d'affecter l'activité et les investissements des clients. Au 1er trimestre, et probablement également sur le 2ème trimestre, la tendance devrait rester similaire à celle constatée sur la fin de l'exercice précèdent, en décroissance contenue.