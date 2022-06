Media 6 dégage un bénéfice semestriel de 883 KE

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre s'établit à 40,1 ME, en progression de 23,7%, du fait d'une reprise des activités post crise sanitaire Covid-19, relativement plus marquée en Asie et Amérique du Nord.

"Une partie non quantifiable à ce jour de ce rebond peut être assimilée à un rattrapage après une aussi longue période de sous-investissement chez nos clients", explique la société.

La hausse d'activité sur la période est toutefois contrariée par les hausses des cours à l'achat liées aux pénuries et à la désorganisation de bon nombre de filières depuis la crise Covid-19 et dont la répercussion immédiate à la clientèle est devenue un challenge quotidien.

Le résultat opérationnel du semestre enregistre toutefois une hausse par rapport à l'exercice précédent, soit un gain de 596 KEUR contre une perte de 1 655KEUR. MEDIA 6 enregistre un résultat net de 883 KEUR, à comparer à une perte de 2 018 KEUR l'année précédente au premier semestre.