Media 6 : chiffre d'affaires trimestriel en net retrait

(Boursier.com) — Media 6 fait état d'un chiffre d'affaires de 13,4 ME sur le 3ème trimestre de son exercice 2019-2020, en retrait de -26,8%. Ce repli reflète la baisse d'activité liée aux conséquences de la crise du Covid-19, avec une fermeture ponctuelle de certains sites. A l'issue des neuf premiers mois, le Groupe enregistre une baisse de ses revenus de 11,6% à 48,8 ME. L'intégration de la société canadienne Media 6 IMG a contribué positivement pour 3,5 ME au chiffre d'affaires semestriel. Pour mémoire, les sites d'IMG ont fermé plus tardivement à partir de début avril. A périmètre comparable le chiffre d'affaires est de 45,3 ME (-17,9% par rapport à 2019).

En France, dès que les mesures sanitaires requises ont été mises en place, MEDIA 6 a réouvert ses 3 usines de production courant mai 2020 (La Ferté Milon (PLV Plastique et Carton), Amplepuis (Métal) et Nantes (Agencement)). Les sites d'IMG en Amérique du Nord sont à nouveau opérationnels depuis mi-juin. Pour mémoire les bureaux et l'usine de DONGGUAN en Chine sont restés opérationnels durant cette période avec toutes les mesures sanitaires utiles. Au niveau de l'activité commerciale, les secteurs de la PLV et les chantiers navals redémarrent de façon progressive alors que le Groupe anticipe une reprise beaucoup plus lente de l'activité agencement.

Au vu du carnet de commandes actuel, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires annuel en repli de l'ordre de -11% (-20% à périmètre comparable, hors IMG).