Media 6 : chiffre d'affaires de 49,3 ME sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre de l'exercice 2020/2021, le Groupe MEDIA 6 affiche un chiffre d'affaires de 16,9 ME, en hausse de +26,1% comparé à la même période l'an dernier, alors impactée par le premier confinement lié à la crise du Covid-19.

A l'issue des 9 premiers mois, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires étal avec +1% à 49,3 ME. La filiale canadienne Media 6 IMG a contribué pour 9,7 ME au chiffre d'affaires à date à comparer à 3,5 ME l'année précédente du fait de son entrée dans le groupe fin janvier 2020. A périmètre comparable le chiffre d'affaires s'élève à 39,6 ME (-12,7% par rapport à 2020).

L'ensemble des activités a continué d'être impacté par les mesures de restrictions liés à la pandémie Covid-19 qui n'en finit pas et ses conséquences sur les points de vente, du fait de l'absence d'investissement marketing chez les clients du groupe.

"À ce jour, l'état du carnet de commandes et le manque de visibilité sur l'évolution des marchés de MEDIA 6 d'ici à la fin de l'exercice ne permettent pas d'anticiper un exercice supérieur à l'an dernier. Les anticipations à moyen et long terme sont particulièrement difficiles du fait de la modification des modes de consommation avec une évolution des actes d'achat en défaveur des points de vente physique au profit du numérique, dont une partie semble irréversible, de la fermeture définitive de certains points de vente, ainsi que des niveaux d'investissement actuels fixés comme leur nouvelle norme par bon nombre de nos clients".