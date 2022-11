Medesis Pharma : un conseil scientifique consultatif

(Boursier.com) — Medesis Pharma annonce la création d'un Conseil Scientifique Consultatif Permanent afin d'accompagner la société dans ses programmes de recherches et programmes cliniques dédiés aux maladies neurodégénératives.

"Le Conseil Scientifique Consultatif Permanent a pour mission d'épauler le Directoire de Medesis Pharma en lui prodiguant ses conseils et son expertise sur sa stratégie de recherche et développement, plus spécifiquement dans la connaissance des maladies d'Alzheimer et d'Huntington", explique Medesis.

Les nouvelles données générées, les programmes de développement et les plans d'étude seront discutés au sein de ce groupe pour guider la stratégie de Medesis Pharma dans le développement du Nanolithium.