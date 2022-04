Medesis Pharma prévoit de lever de 3 à 5 ME

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires de Medesis Pharma s'élève à 73.050 euros, intégralement réalisé en France. Comme en 2020, celui-ci correspond à la facturation dans le cadre de la poursuite de l'accord de recherche collaborative avec la société Transgene. Cet accord avec options de licence exclusive vise à tester une approche innovante de modulation du microenvironnement tumoral afin d'augmenter l'efficacité thérapeutique des virus oncolytiques.

Les dépenses relatives à la préparation des essais cliniques pour les programmes NanoManganèse COVID-19 et NanoLithium Alzheimer, ainsi que celles pour le dépôt d'un avis scientifique pour le NanosiRNA HD auprès de l'Agence Européenne du Médicament, s'élèvent à 2,23 millions d'euros pour l'exercice 2021. Le résultat d'exploitation ressort à -3,21 ME (-987,89 kE pour l'exercice précédent).

Afin de soutenir son activité, Medesis Pharma a renforcé ses équipes, portant le nombre de collaborateurs à 8 à fin 2021 (6 à fin 2020). Les charges de personnels s'élèvent désormais à 622,29 kE (284,99 kE à la même période de l'exercice précédent).

Le résultat net est une perte de -2,64 ME (791,1 kE en 2020).

Levée de fonds dans les prochains mois

Le bilan capitalise l'augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction sur Euronext Growth Paris en février 2021, d'un montant brut de 7,35 ME correspondant à l'émission de 1.087.773 actions nouvelles au prix de 6,76 euros par action. Les dépenses relatives à l'opération se sont élevées à 978 409 euros et ont été imputées sur le montant de la prime d'émission.

Les dettes au 31 décembre 2021, qui s'élèvent à 2,07 ME, sont constituées principalement d'avances et subventions remboursables (-1,63 ME), de dettes fournisseurs (-334,44 kE), des dettes fiscales et sociales (-102,29 kE).

Les capitaux propres de la société s'élèvent à 1,64 ME au 31 décembre

Medesis Pharma dispose actuellement d'une trésorerie suffisante pour couvrir ses activités jusqu'à fin août 2022. La société prévoit la mise en oeuvre de nouveaux moyens financiers dans les prochains mois ; un appel au marché serait privilégié, sous réserve des conditions de marché. Les modalités de financement seront déterminées en fonction de l'avancement des programmes en cours et des meilleures opportunités estimées, pour un montant compris entre 3 et 5 ME, en fonction de l'évolution des partenariats en cours pour permettre à la société de disposer d'une trésorerie suffisante jusqu'à la fin du 1er trimestre 2023.

Perspectives

Medesis Pharma entend poursuivre en 2022 le développement de ses 4 candidats médicaments prioritaires, l'avancement de la collaboration avec Transgene et la possible mise en oeuvre de nouveaux programmes collaboratifs dans d'autres domaines, dont le développement des traitements des contaminations nucléaires.

Dans le contexte géopolitique actuel, Medesis Pharma a estimé qu'il pouvait être opportun de reprendre le développement de ses 3 candidats médicaments dédiés à la décorporation de larges populations contaminées ou irradiées après un accident nucléaire civil ou militaire. Comme indiqué dans son communiqué de presse du 5 avril 2022, la société a déposé en février 2022 auprès de l'Agence Innovation Défense (AID) trois dossiers de demande de financement. Un montant global de 12 ME a été demandé. L'AID a indiqué à Medesis Pharma qu'à la suite de l'analyse de son dossier, les projets NanoMn, NU02, et NU01 tels que présentés n'ont pas été retenus pour un soutien financier de sa part. L'agence a toutefois précisé à la société qu'elle reprendrait contact avec elle afin d'éventuellement monter un projet que l'AID pourrait soutenir.

L'obtention de ces financements, le montant éventuellement alloué, et le calendrier de traitement de ces demandes, sont conditionnés aux décisions de l'organisme sollicité. Medesis Pharma précise qu'elle ne poursuivra pas le développement de ces programmes sans financement public.

Gouvernance

Alexandre Lemoalle a démissionné de son mandat de membre du Directoire de Medesis Pharma, le 11 avril, car il est amené à prendre un poste de direction à temps partiel dans une autre société. Il continuera néanmoins d'accompagner Medesis Pharma notamment sur des sujets stratégiques et de business development. Son remplacement au Directoire n'étant actuellement pas envisagé, le Directoire est donc désormais composé de Jean-Claude Maurel, Mme Tessa Olivato et Mme Solène Guilliot.