Medesis Pharma présente un poster à la conférence internationale de l'AAIC

(Boursier.com) — La société de biotechnologie pharmaceutique Medesis Pharma participera à la conférence AAIC (Alzheimer's Association International Conference). Du 16 au 20 juillet 2023 à Amsterdam, la conférence internationale de l'Association Alzheimer est la réunion internationale la plus importante et la plus influente consacrée à l'avancement de la science de la démence. Chaque année, l'AAIC réunit les plus grands chercheurs et les cliniciens dans le domaine d'Alzheimer pour partager les découvertes les plus récentes qui permettront de mettre au point des méthodes de prévention, de traitement et d'améliorer le diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

Solène Guilliot, Directrice Médicale & Directrice de la R&D de Medesis Pharma, sera présente pour rencontrer les principaux acteurs du domaine et présenter un poster scientifique décrivant le design de l'étude de Phase II, en cours, qui vise à démontrer l'effet du NanoLithium sur les symptômes comportementaux et psychologiques chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer de forme légère à sévère et d'identifier un potentiel effet modificateur de la maladie.

L'étude sur le NanoLithium, candidat médicament de Medesis Pharma porte sur 68 patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Elle est en cours dans 8 Centres hospitaliers universitaires (CHU de Montpellier, Toulouse, Paris, Lille, Lyon, Limoges, Marseille et Strasbourg). Les premiers malades ont été inclus au mois de juin 2022 à Toulouse, et les autres CHU ont débuté les inclusions à partir du mois de novembre.

Actuellement plus de la moitié des malades sont inclus dans l'étude. Les recrutements devraient se terminer à l'automne 2023, avec la perspective des premiers résultats cliniques au 1er trimestre 2024.