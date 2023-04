Medesis Pharma : perte d'exploitation stable en 2022

(Boursier.com) — En 2022, Medesis Pharma n'a pas réalisé de chiffre d'affaires et a poursuivi le développement de ses programmes et recherches cliniques. En 2021, le chiffre d'affaires de 73 050 euros correspondait à la facturation liée à l'accord de recherche collaborative avec la société Transgene. Cet accord avec options de licence exclusive vise à tester une approche innovante de modulation du micro-environnement tumoral afin d'augmenter l'efficacité thérapeutique des virus oncolytiques. Il s'est poursuivi en 2022 avec une nouvelle étude sur un modèle animal qui a démontré l'efficacité de la technologie Aonys pour inhiber l'expression du gène cible dans les tumeurs. Transgene dispose d'une priorité pour acquérir une licence jusqu'au 11 juillet 2023.

Les dépenses relatives au fonctionnement de la société et aux programmes de recherches et d'essais cliniques des (NanoLithium Alzheimer, NanosiRNA HD, NanoManganèse COVID-19), sont de 3 440 864 euros en 2022, contre 3 310 545 en 2021. La parte d'exploitation est quasiment stable à -3,24 ME contre -3,21 ME pour l'exercice précédent. Medesis Pharma a renforcé ses équipes, portant le nombre de collaborateurs à 10 à fin 2022, contre 8 à fin 2021. Les charges de personnels s'élèvent à 740 480 euros contre 622 289 euros en 2021.

Les dettes au 31 décembre 2022, qui s'élèvent à 2 328 222 euros contre 2 074 632 euros en 2021, sont constituées principalement d'avances et subventions remboursables à hauteur de 1 636 775 euros, dont 1 282 915 euros contestés par la société, de dettes fournisseurs pour un montant de 334 442 euros, des dettes fiscales et sociales à concurrence de 102 293 euros.

Les capitaux propres de la société sont de -1 06 ME euros en liaison avec les pertes des deux derniers exercices. La trésorerie au 31 décembre 2022 ressortait à 255 052 (contre 2 889 232 euros à fin 2021). Le 30 mars 2023, Medesis Pharma a conclu avec la société suisse Nice & Green un contrat de financement de 2,5 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles en actions nouvelles avec un premier tirage à la signature d'un montant de 1 million d'euros. Dans sa globalité ce financement permet à Medesis Pharma de disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir ses activités jusqu'à la fin de l'année 2023.