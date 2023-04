Medesis Pharma : mise en place d'un financement de 2,5 ME

(Boursier.com) — La société de biotechnologie pharmaceutique Medesis Pharma a conclu un accord de financement pouvant atteindre 2,5 millions d'euros par émission d'obligations convertibles en actions souscrites par la société d'investissement Nice & Green SA.

Afin de répondre à des besoins de financement à court terme, le Directoire de Medesis Pharma a décidé de procéder à l'émission progressive et par tranches, d'Obligations Convertibles en Actions (OCA) lesquelles donneront droit, sur exercice, à l'émission et/ou l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes, pour une valeur nominale totale pouvant atteindre 2,5 ME. Le montant global de l'émission permet à Medesis Pharma de repousser son horizon de trésorerie jusqu'à la fin de l'année 2023.

Le contrat prévoit une limitation des ventes d'actions résultant de l'exercice des OCA à 15% net des montants quotidiens échangés, une fixation par l'entreprise du prix minimum des actions cédées, et les tirages sont à l'initiative de la société sous réserve de certaines conditions relatives notamment au cours de bourse.

La souscription de ces OCA est réservée à la société d'investissement Nice & Green SA, société de droit suisse, spécialisée dans la structuration et le financement de sociétés cotées de petite et moyenne taille, investissant notamment dans les secteurs des sciences et des technologies médicales.

Les OCA, d'une valeur nominale de 10.000 euros, ont une maturité de 18 mois et ne donneront pas lieu au paiement d'intérêt. Sur la base du cours de bourse actuel, soit 2,8066 euros en cas de tirage et de conversion de la totalité des 270 OCA la dilution totale induite est de 23,84%.

Dans ce cadre, 50% des fonds levés iront au financement de l'étude clinique en cours avec le NanoLithium dans le traitement de la Maladie d'Alzheimer. Le solde de l'émission obligataire pourra permettre de couvrir les études précliniques en cours et les besoins de financement courants de l'entreprise. Le tirage de la première tranche, d'un montant de 1 ME, est intervenu le 31 mars.