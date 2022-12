Medesis Pharma : enregistrement auprès de l'EPO du brevet protégeant le NU02 NanoPB

(Boursier.com) — La société de biotechnologie pharmaceutique Medesis Pharma annonce la notification de l'enregistrement par l'Office Eurasien du brevet protégeant le candidat médicament NU02 NanoPB développé avec la technologie Aonys pour la décorporation du Césium après un accident nucléaire civil ou militaire.

Ce brevet déposé en juillet 2016, déjà enregistré au Japon et aux Etats-Unis, est en cours d'enregistrement en Europe, en Chine, au Canada, et en Israël. Il est désormais enregistré auprès de l'EPO (Eurasian Patent Office) sous le numéro 201890255 en date du 2 novembre 2022. Le brevet eurasien produira ses effets sur le territoire de tous les états contractants de la Convention sur le Brevet Eurasien, à savoir : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan.

Le candidat médicament protégé par le brevet eurasien, NU02 : NanoPB (Bleu de Prusse) permet la décorporation rapide du Césium après un accident nucléaire.

Medesis Pharma développe depuis plusieurs années 3 candidats médicaments destinés au traitement de larges populations qui seraient irradiés et/ou contaminées lors d'une explosion nucléaire. Ils ont été développés en collaboration avec le Commissariat à l'Énergie Atomique (LRT-CEA) qui a réalisé toutes les études sur les animaux contaminés par les radionucléides, et avec l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) pour les études sur les animaux irradiés.

Le NanoPB, développé par Medesis Pharma est constitué de nanoparticules de Bleu de Prusse synthétisées et stabilisées dans la microémulsion Aonys. On obtient une décorporation du césium 3 fois plus rapide avec 100 fois moins de Bleu de Prusse. Il est buvable et adapté à une administration à tout âge, en particulier les nourrissons et enfants.

Après le refus de financement par le Ministère de la Défense français en juillet dernier, le candidat médicament ainsi que les deux autres produits (NU02 - Décorporation du césium, NU01 - Décorporation du Plutonium et NP02 - Radioprotection NanoManganese) seront proposés au cours de l'année 2023 pour des financements aux Etats-Unis, avec l'appui des deux nouveaux membres américains du Conseil de Surveillance de Medesis Pharma.