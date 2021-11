Medesis Pharma : autorisation au Brésil

(Boursier.com) — Medesis Pharma, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d'administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale Aonys, annonce avoir reçu l'autorisation pour un essai clinique de Phase II de son programme NanoManganese au Brésil. L'étude clinique, menée dans huit centres hospitaliers au Brésil, prévoit d'inclure 120 malades, répartis entre le traitement actif (NanoManganese) et un placebo, pour une durée de traitement maximale de 10 jours. Les résultats de cette étude sont attendus avant l'été 2022, sous réserve de l'évolution de l'épidémie au Brésil. Des résultats cliniques positifs permettraient ensuite de développer le produit NanoManganese pour le traitement des formes graves des maladies virales.

Medesis Pharma est animé par la possibilité d'offrir des innovations thérapeutiques non invasives et adaptées aux patients ; le NanoManganese est administré dans la bouche deux fois par jour. Issu d'un actif largement disponible et aux techniques d'administration accessibles, le prix de vente du médicament potentiel est anticipé comme faible et représenterait un traitement adapté à une utilisation dans tous les pays du monde, quels que soient les systèmes de protection sociale.

Le candidat médicament développé par Medesis Pharma est le NanoManganese : une formulation du Manganèse permettant d'obtenir une activité thérapeutique avec des doses très basses de Manganese, grâce à la technologie de microémulsion innovante AONYS de Medesis Pharma. Ce produit n'est pas un antiviral, mais destiné à prévenir et/ou traiter les formes graves de la Covid-19.