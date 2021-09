Medesis Pharma : au rebond

Medesis Pharma : au rebond









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Medesis Pharma grimpe de plus de 8% à 5,75 euros, alors que le groupe et Transgène ont annoncé le dépôt conjoint d'un brevet européen protégeant une approche thérapeutique originale pour inhiber l'expression du gène de l'interféron. Le CNRS est également partie prenante du brevet.

Cette invention concerne une nouvelle application originale du système de micelles inverses Aonys développé par Medesis pour la délivrance de petits ARNs interférents (siRNAs). Cette technologie permet, après une administration buccale, un transport plasmatique protégé dans des lipoprotéines HDL, le passage des barrières biologiques et la délivrance intracellulaire des siRNAs par les récepteurs cellulaires des lipoprotéines. Elle doit également permettre le ciblage des tumeurs qui surexpriment les récepteurs aux HDL. Les oligonucléotides ainsi formulés ciblent des gènes liés à la voie de l'interféron, avec une exemplification pour le gène IFNAR1, afin de permettre le traitement des pathologies provoquées par la surexpression de gènes liés à la voie de l'interféron.

Pour Transgene, l'approche permettrait de bloquer transitoirement le mécanisme de défense antiviral qui pourrait se mettre en oeuvre dans le traitement du cancer par des virus oncolytiques. Le brevet montre effectivement une activité renforcée pour la combinaison entre le siRNA anti-IFNAR1 nano formulé et son vecteur oncolytique Vaccinia dans un modèle préclinique de tumeur solide.

Medesis et Transgene ajoutent que d'autres pathologies sont liées à une surexpression d'un ou plusieurs gènes liés à la voie de l'interféron et pourraient bénéficier de l'invention : les infections bactériennes, virales ou parasitaires et les maladies auto-immunes et/ou inflammatoires, dont le lupus érythémateux disséminé (LED), la sclérose en plaques (SEP), les myosites comme la dermatomyosite, la maladie de Sjogren, la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde ou la sarcoïdose, la pathologie neuropsychiatrique et certains cancers, en particulier les cancers surexprimant le gène IFNAR1.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté la mire sur Medesis de 12,2 à 11,6 euros avec un avis à 'acheter'.