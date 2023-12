Medesis Pharma : Apport en trésorerie

(Boursier.com) — MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d'administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys, annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 440 KE, notamment pour poursuivre le développement de son étude clinique de phase 2 pour le traitement de la maladie d'Alzheimer.

Il est rappelé que Medesis Pharma a demandé et obtenu l'ouverture, en date du 29 septembre 2023, d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier. Celle-ci peut durer jusqu'à douze mois et protège les sociétés qui ne sont pas en état de cessation de paiements afin de leur permettre de résoudre leurs difficultés et de poursuivre leurs activités. Elle a pour objectif de fournir un cadre qui permet de surmonter les difficultés rencontrées et d'assurer la continuité des activités de l'entreprise. Dans le cadre de Medesis Pharma, cette démarche conduit à la suspension temporaire de ses obligations financières et fiscales.

En octobre 2023, 28 actionnaires historiques de Medesis Pharma, ont démontré leur confiance et leur soutien en s'engageant à amener en compte courant la somme d'environ 400 KE pour la continuité de l'activité et pour favoriser la recherche de financements nécessaires aux développements en cours, et tout particulièrement son étude clinique de phase 2 sur le NanoLithium dans le traitement de la maladie d'Alzheimer en cours dans 8 centres d'investigation clinique.

Dans ce cadre, la Société a procédé ce jour à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription en vertu de la délégation de compétence consentie par la huitième résolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 13 juin 2022. 531.401 actions sont en cours d'émissions pour un montant brut de

440.000 euros. 281.575 des actions, soit 233.144 euros, seront émises par conversion des apports en compte courant d'octobre 2023, et 206.856 euros, soit environ 249 826 actions, sont apportés en numéraire. Le prix de souscription de 0,828 euro a été fixé sur la base du prix moyen de l'action sur 5 jours de cotations sur la période du 30 novembre au 7 décembre 2023 auquel a été appliquée une décote de 5%. Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de la réalisation de l'augmentation de capital et seront assimilées aux actions anciennes dès cette date. La dilution induite est de 11%. À l'issue de cette opération, le capital de Medesis Pharma est composé de 4.960.482 actions d'une valeur nominale de 0,50 euro.

Il est rappelé que la trésorerie au 30 juin 2023 s'élevait à 139 KE. Les ressources issues de cette augmentation de capital permettent à Medesis Pharma de prolonger son horizon de trésorerie jusque dans le courant du mois de janvier 2024.

Des contacts sont toujours en cours pour des apports en capital en début d'année, et pour avancer vers la mise en place des partenariats de licences, notamment au regard de l'étude clinique sur le NanoLithium dans le traitement de la maladie d'Alzheimer dont les résultats sont attendus mi-mars 2024.