Medesis Pharma : accord pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde

(Boursier.com) — Medesis Pharma annonce la réception du jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier lui accordant l'ouverture, en date du 29 septembre, d'une procédure de sauvegarde.

Il est rappelé que le litige opposant la société à Bpifrance, ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 10 mai 2023 ayant condamné Medesis Pharma au paiement de la somme principale de 1,4 ME, a été porté devant la cour d'appel de Montpellier par la société qui conteste ledit jugement. Malgré les désaccords existants avec Bpifrance, Medesis Pharma est prête à privilégier un accord avec la banque publique d'investissement qui intervient pour soutenir les entreprises françaises. L'entreprise demeure dès lors volontariste quant à la possibilité de parvenir à un accord mutuellement bénéfique pour résoudre les divergences actuelles.

Medesis Pharma a demandé et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier. Celle-ci peut durer jusqu'à 12 mois et protège les sociétés qui ne sont pas en état de cessation de paiements afin de leur permettre de résoudre leurs difficultés et de poursuivre leurs activités. Elle a pour objectif de fournir un cadre qui permet de surmonter les difficultés rencontrées et d'assurer la continuité des activités de l'entreprise. Dans le cadre de Medesis Pharma, cette démarche conduit à la suspension temporaire de ses obligations financières et fiscales.

Les 28 actionnaires historiques de Medesis Pharma ont démontré leur confiance et leur soutien en s'engageant à amener en compte courant la somme d'environ 400.000 euros pour la continuité de l'activité et pour favoriser la recherche de financements nécessaires aux développements en cours, et tout particulièrement son étude clinique de phase 2 sur le Nanolithium dans le traitement de la maladie d'Alzheimer en cours dans 8 centres d'investigation clinique.

Medesis Pharma confirme que cette étude clinique de phase 2 sur la Maladie d'Alzheimer se poursuit et la totalité des 68 patients devraient être recrutés avant la fin du mois d'octobre. Les résultats préliminaires de la première phase, 3 mois de traitement en double-aveugle contre placebo, sont attendus en début d'année 2024. Les résultats de la deuxième phase de l'étude, 9 mois de traitement additionnel en ouvert pour tous les patients, devraient être présentés au 4ème trimestre 2024. Des financements complémentaires seront nécessaires pour atteindre ces échéances.

La recherche de partenaires pharmaceutiques pour des partenariats et/ou des licences se poursuit en collaboration avec la société Partner International ; de nombreuses marques d'intérêts sont exprimées, notamment au regard de l'avancement de l'étude sur la maladie d'Alzheimer.