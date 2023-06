Medesis : jugement défavorable

(Boursier.com) — Medesis Pharma annonce la réception du jugement par le Tribunal de Commerce de Montpellier dans le conflit juridique qui l'oppose à BPI France depuis 2014. L'ensemble des demandes de la BPI France, l'initiateur, ont été jugées recevables et bien fondées et Medesis est déboutée de ses demandes et condamnée à régler 1,4 million d'euros au titre des quatre contrats de financements de 2008 à 2010. Les montants provisionnés dans les comptes depuis 2020 permettent de couvrir les demandes de BPI France, indique Medesis. "A la suite de la réception de cette condamnation inacceptable pour l'entreprise, un plan de remboursement adaptée à la réalité de la trésorerie de l'entreprise vient d'être proposé à la Direction de BPI France", ajoute Medesis.