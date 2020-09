Mecelec : le carnet de commandes s'établit à 7,7 ME

Mecelec : le carnet de commandes s'établit à 7,7 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites confirme un niveau d'activité à 11,6 ME, fortement impacté par la COVID-19. Après un début d'année en croissance, et un carnet de commandes historique (8 ME à fin mars 2020 et 9,1 ME à fin juin 2020), la progression de la pandémie a provoqué la décélération puis le gel des activités, avec pour conséquence, un recul de l'activité sur le deuxième trimestre de -32%.

PROFITABILITE OPERATIONNELLE RESILIENTE

A l'image de ce repli historique, l'ensemble des résultats se contracte, ce malgré un pilotage économique accru visant à diminuer fortement le point mort et permettant d'assurer un EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) positif de 512 KE, à 4,40% du chiffre d'affaires, et un résultat d'exploitation à l'équilibre.

La structure financière reste solide avec un niveau de fonds propres à 10,3 ME pour une dette nette de 4,9 ME incluant le Prêt Garanti par l'Etat obtenu en juin 2020.

La trésorerie disponible au 30 juin 2020 est de 6,8 ME permettant à MECELEC COMPOSITES de poursuivre sa stratégie post-COVID et son plan de développement, avec sérénité.

PERSPECTIVES SOUTENUES PAR LE CARNET DE COMMANDES

Disposant d'un outil industriel souple, le Groupe a pu dès la sortie de confinement, mobiliser tous ses outils de production pour répondre à l'accélération de la demande.

A date, le carnet de commandes s'établit à 7,7 ME, tiré notamment par le ferroviaire. Au 1er semestre 2019, le montant du carnet de commande était de 7,3 ME, dont 1,5 ME d'exceptionnel non récurrent.

"Fort d'un modèle résilient et de secteurs d'activités dynamiques, le Groupe a su redéployer dans des délais très courts une partie importante de son outil industriel et l'ensemble de ses savoir-faire afin de répondre aux nombreux projets en cours, pour contribuer de façon décisive à la reprise de l'activité".

"A l'issue d'un premier semestre pleinement impacté par la COVID-19, MECELEC COMPOSITES remercie ses collaborateurs, clients, et fournisseurs, de leur support actif et de leur engagement, qui lui ont permis d'assurer la continuité d'activité nécessaire au plus fort de la crise sanitaire et de préparer l'après crise. Pleinement mobilisé contre la COVID 19, MECELEC COMPOSITES a tenu le cap et poursuivi invariablement son plan 2019-2022 : international, innovation et RSE. Tous les chantiers menés sur ce 1er semestre d'abaissement du point mort et le soutien de l'Etat permettront au Groupe de poursuivre son développement vertueux et de profiter de la reprise."

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 - 15 octobre 2020.