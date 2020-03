Mecelec : forte appréciation des fonds propres

(Boursier.com) — L'an dernier, Mecelel affiche une progression de son activité de +26% à 29,7 ME.

L'EBITDA s'établit à 1,9 ME soit 4 % du chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation à 0,8 ME contre 0,5 ME en 2018, et l'équilibre en 2017.

Le résultat courant s'établit à 0,5 ME et le résultat net est également de 0,5 ME.

La structure financière poursuit son amélioration avec un renforcement des fonds propres en 2019, qui s'établissent ainsi à 10,2 ME versus 3,2 ME en 2018.