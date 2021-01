Mecelec : en bonne place au classement ESG Gaïa Rating

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mecelec , spécialiste de la transformation des matériaux composites, annonce que pour la 4e année consécutive, il se classe parmi les meilleures PME et ETI françaises en termes de performances sociales, environnementales et gouvernementales.

En obtenant la note de 66/100, le Groupe figure à la 174e place sur 390 sociétés. Pour le secteur "Industrie", Mecelec Composites se classe à la 85e position sur 210, et en 8e position parmi les 127 entreprises du panel réalisant moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe démontre une nouvelle fois la pertinence et l'efficacité de la mise en oeuvre de son plan stratégique où la RSE s'illustre quotidiennement.

Cette distinction reflète les développements de l'entreprise amorcés en 2017, au travers d'une augmentation croissante de ses performances en matière de responsabilité sociétale (gouvernance, politique sociale, santé et sécurité), et continue de développer sa politique RSE de manière volontaire, en faisant un employeur responsable, un fournisseur de solutions innovantes de qualité et éco-responsables, et un partenaire de confiance.

L'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d'investissement.