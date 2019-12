Mecelec Composites veut lever au moins 6,2 ME

Mecelec Composites veut lever au moins 6,2 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mecelec lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, par offre au public d'un montant initial de 6,2 ME, pouvant être porté à 7,1 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension. Le prix de souscription ressort à 1,90 Euro par action, soit une décote de 12,8%.

Mecelec dispose d'engagements de souscription à hauteur de 4,6 ME (dont 4 ME par compensation de créances avec des comptes courants d'actionnaires), représentant 75% de la levée de

fonds envisagée.

La souscription débute aujourd'hui et court jusqu'à mardi prochain inclus.

Le produit de l'émission est destiné au financement de son besoin en fonds de roulement (à hauteur d'environ 15%) et de ses investissements industriels des douze prochains mois (à hauteur d'environ 85%).