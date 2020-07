Mecelec Composites obtient un PGE de 5 ME (Correctif)

Crédit photo © Bpifrance

(Boursier.com) — Veuillez bien noter qu'une erreur s'est glissée dans le titre de notre précédente dépêche. Le montant du PGE est de 5 ME. Le corps de texte et correct et inchangé.

Mecelec Composites a obtenu un financement non-dilutif de 5 millions d'euros, sous forme d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) auprès de ses partenaires bancaires historiques et de BPI France. Ce montant vient renforcer la trésorerie du spécialiste de la transformation des matériaux composites, qui avait déjà bénéficié d'une augmentation de capital de 7,1 ME réalisée en décembre 2019.

Cet emprunt permet à Mecelec Composites de consolider sa structure financière, d'aborder sereinement la poursuite de ses activités et de faire face, le cas échéant, aux conséquences financières engendrées par le décalage du développement de ses projets causé par la crise sanitaire.