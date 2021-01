Mecelec Composites : chiffre d'affaires 2020 en légère baisse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mecelec Composites a annoncé la réalisation d'un chiffre d'affaires 2020 de 27,9 ME, en léger recul par rapport à 29,7 ME sur l'exercice précédent. La contribution de MC Coating et de la Roumanie s'établissent respectivement à 1,4 ME et 1 ME.

Le deuxième semestre a été marqué par le fort rebond du marché de la Distribution avec une hausse séquentielle de 75%. Les clients historiques de Mecelec, à savoir les acteurs de l'électricité et du gaz, ont confirmé leurs besoins au travers de projets.

Dans un contexte sanitaire qui reste incertain, le carnet de commandes et les appels d'offres confortent la société dans son ambition de renouer avec sa trajectoire de croissance en 2021.