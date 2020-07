Mecelec : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 24%

(Boursier.com) — Le groupe Mecelec réalisé au cours du premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 11,6 ME, en baisse de 24 %, directement impacté par la crise sanitaire. Sur le semestre, MC COATING (acquisition d'une société de peinture industrielle annoncée en février 2020) et MPC Roumanie, réalisent respectivement un chiffre d'affaires de 0,59 ME et 0,44 ME.

Alors même que le groupe s'inscrivait dans une trajectoire de forte croissance depuis plus d'un an, Mecelec explique que la mise en confinement l'a forcé à ralentir sa production. Mecelec constate cependant déjà une forte reprise de l'activité avec un carnet de commandes qualifié de solide et une structure financière renforcée grâce à l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat.