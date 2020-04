Mecelec : chiffre d'affaires en recul de 11,4% au T1

(Boursier.com) — Mecelec Composites, spécialiste de la transformation des matériaux composites annonce pour son premier trimestre 2020, un chiffre d'affaires en recul de 11,4%, s'établissant à 6,95 ME, contre 7,85 ME en 2019. Par ailleurs, le carnet de commandes reste robuste et en progression de 15% par rapport au premier trimestre 2019.

Pour faire face à cette crise, Mecelec Composites a dû se résoudre à réduire très nettement dès le 16 mars la production de ses usines. Les mesures de confinement, de fermeture des clients et des frontières ralentissent considérablement une grande partie des livraisons, tandis que l'ensemble du secteur industriel se prépare déjà à une reprise en recul par rapport aux perspectives prévues.

"Il est difficile d'avoir à ce jour une estimation des conséquences à court terme sur les commandes en cours et celles à venir. Bien que doté d'une structure financière solide, le Groupe travaille à la mise en oeuvre des meilleurs dispositifs pour préserver au maximum sa trésorerie et ainsi maintenir ses usines de production à un haut niveau d'activité pour répondre aux besoins de ses clients" commente la direction.

"La forte croissance qui était actée dans la dynamique et les carnets de commandes du Groupe, est évidemment revue à la baisse avec cette crise sanitaire, mais ne vient en rien amoindrir la volonté ferme du Groupe, qui, fort de sa structure financière, souhaite accroître sa position parmi les acteurs leader dans le secteur des composites et d'écocomposites en maintenant une 'R&D' en pointe et en étayant la stratégie d'innovation qui la caractérise".

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel, le 15 juillet 2020.