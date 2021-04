Mecelec : bon début d'année

(Boursier.com) — Au cours du premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Mecelec s'établit à 7,64 ME, en hausse de 15,4% par rapport à 2020.

Cette bonne évolution est en outre accompagnée d'un carnet de commandes solide de 8,5 ME.

Dans un contexte économique encore incertain de début d'année et malgré la tension sur la disponibilité et le coût des matières premières, la société indique avoir enregistré des signaux de reprise très significatifs dans ses secteurs historiques de Distribution et dans la Mobilité...