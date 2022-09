Mecachrome : prise de participation majoritaire dans Groupe Rossi Aero

(Boursier.com) — Mecachrome , soutenu par Tikehau Ace Capital et Bpifrance, annonce une prise de participation majoritaire dans Groupe Rossi Aero, fournisseur de premier plan de l'industrie aérospatiale spécialisé dans le Rapid manufacturing.

Mecachrome est un acteur français de référence dans la conception, l'usinage, les sous-ensembles et les ensembles de haute précision, destinés aux domaines de l'aérospatial, de l'automobile, de la défense et de l'énergie.

Groupe Rossi Aero est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication à la demande de pièces et d'équipements en petites et moyennes séries pour les constructeurs aéronautiques et les équipementiers et dans la maintenance, la réparation et le maintien en condition opérationnelle. Groupe Rossi Aero exploite trois sites dans la région de Toulouse. Groupe Rossi Aero est reconnu pour sa technicité et sa performance le rendant stratégique pour le secteur et particulièrement pour les lignes d'assemblage Airbus.