Mdxhealth signe une collaboration de recherche avec l'Université d'Oxford

(Boursier.com) — MDxHealth SA, une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, a annoncé aujourd'hui une collaboration de recherche avec l'Université d'Oxford pour étudier la corrélation entre le test Genomic Prostate Score (GPS) et la progression du cancer de la prostate après le traitement d'un cancer de la prostate localisé.

Ian Mills, PhD, John Black Professor of Prostate Cancer à l'Université d'Oxford, a commenté : "Le cancer de la prostate est un cancer propre à l'homme prévalent qui peut évoluer vers des métastases dans certains cas, ce qui souligne le besoin urgent d'améliorer la stratification du risque grâce au profilage de la maladie et à la modélisation biologique. Nous sommes ravis de collaborer avec mdxhealth pour valider le potentiel du test GPS à améliorer l'évaluation du risque chez les hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate localisé."

Dans le cadre de cette collaboration, mdxhealth effectuera des tests GPS sur des échantillons de patients provenant de la cohorte Prostate Mechanisms of Progression and Treatment (ProMPT). Lancé en 2002, le groupe de recherche translationnelle collaborative ProMPT implique la coopération de plusieurs programmes de recherche sur le cancer afin de collecter des échantillons biologiques et des données cliniques auprès de participants à travers le Royaume-Uni.