MDxHealth : regroupement d'actions est effectif

(Boursier.com) — MDxHealth SA a effectué le regroupement d'actions concernant toutes ses actions en circulation. Ce regroupement d'actions s'effectue sur la base d'un rapport de 1 pour 10.

Après la clôture des négociations sur le marché réglementé d'Euronext Brussels, les 272.880.936 actions de la société (ISIN BE0003844611) ont été consolidées en un nouveau nombre réduit de 27.288.093 actions de la Société (ISIN BE0974461940).

Ce 13 novembre était donc le dernier jour de négociation des 272.880.936 anciennes actions de la société (ISIN BE0003844611) sur le marché réglementé d'Euronext Brussels. Le 14 novembre sera le 1er jour de négociation des 27.288.093 nouvelles actions consolidées de la société (ISIN BE0974461940). En conséquence du Regroupement d'Actions, toutes les 'American Depositary Shares' de la Société (ADS), négociées sur le Nasdaq, représentent désormais 1 nouvelle action (au lieu de 10 anciennes actions auparavant).

Chaque détenteur de droits de souscription émis par la société doit désormais exercer ses droits de souscription pour au moins 10 actions avant le Regroupement d'Actions, afin de souscrire à une action de la Société après le Regroupement d'Actions.

Dans le cadre du Regroupement d'Actions, alors que le capital de la société est toujours de 164.302.752,89 euros, le nombre d'actions émises et en circulation a été réduit de 272.880.936 à 27.288.093 actions ordinaires.

En plus des actions en circulation :

- un total de 18.552.936 droits de souscription de la société est en circulation, lesquelles permettent à leurs détenteurs (supposant que tous les droits de souscription soient octroyés et exercés) de souscrire à un total de 1.855.293 nouvelles actions avec droit de vote ; et

- en vertu de la convention de prêt et de garantie conclue entre la société et Innovatus Capital Partners en août 2022, Innovatus a le droit de convertir, avant le 2 août 2025, jusqu'à 15% du montant principal des prêts en cours (au moyen d'un apport en nature des dettes pertinentes dues par la Société au titre des prêts) en American Depositary Shares (ADS) de la Société (chacune représentant une action ordinaire de la Société) à un prix de conversion par ADS égal à USD 1,121.