MDxHealth : rapport d'activité du T3

MDxHealth : rapport d'activité du T3









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MDxHealth SA, société spécialisée dans le diagnostic moléculaire à un stade commercial, a publié aujourd'hui un rapport d'activité pour le troisième trimestre, qui se termine le 30 septembre 2020, ainsi que ses perspectives à court terme.

Michael McGarrity, directeur général (CEO) de MDxHealth, a déclaré : "Bien que nos activités soient toujours affectées par la pandémie, principalement en raison d'un flux réduit de patients et d'un accès limité aux soins, nos résultats indiquent néanmoins clairement que nous dominons le marché avec les volumes de tests ConfirmMDx et SelectMDx. La croissance rapide que nous avons connue au T2 nous conforte également dans ce sens.

En outre, nous avons également été enhardis par la nouvelle intégration de SelectMDx dans les recommandations cliniques du National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Cette reconnaissance représente le plus haut standard de reconnaissance de l'utilité clinique dans le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate.

Les points suivants en sont la preuve et expliquent les raisons de cet optimisme :

Selon certaines données, le nombre de dépistages du cancer de la prostate effectués en 2020 a diminué de 48 % aux États-Unis. Cette baisse s'explique par les restrictions d'accès des patients, ainsi que par la limitation du flux de patients, qui affectent directement le chemin clinique de notre gamme de tests. Des signes avant-coureurs montrent néanmoins un nombre croissant de patients dans l'attente d'un dépistage ou d'une biopsie. À mesure que ces patients reprennent leur chemin clinique, le nombre de nos volumes devrait rapidement augmenter d'ici 2021.

Les volumes des tests ConfirmMDx et SelectMDx ont chuté respectivement de 17% et de 24% durant le T3 2020 en comparaison avec le T3 2019. Ces pourcentages montrent la supériorité du marché global américain lié au dépistage du cancer de la prostate. De plus, la croissance séquentielle des tests ConfirmMDx et SelectMDx, respectivement de 14% et 57% du T2 au T3 2020 justifie notre optimisme.

Pour finir, nous continuons d'exercer nos activités en appliquant une rigueur budgétaire malgré la pandémie, une meilleure gestion de cycle des recettes ainsi qu'une allocation responsable du capital. Par conséquent, la consommation de trésorerie s'élevait à 4,7 millions de dollars pour le trimestre clôturé le 30 septembre 2020, le solde de trésorerie atteignant 21,4 millions de dollars pour la même période."

Faits saillants pour le troisième trimestre clôturé le 30 septembre 2020

Le test SelectMDx for Prostate Cancer a été intégré aux recommandations cliniques de 2020 en matière de dépistage précoce du cancer de la prostate du National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Les recettes du T3 s'élèvent à 4,5 millions de dollars, soit 6% de moins que pour le T3 en 2019 (4,7 millions de dollars) en raison de la pandémie, montrent une amélioration dans la gestion de cycle des recettes et dans les encaissements de trésorerie au cours de cette année

Le volume des tests ConfirmMDx a baissé de 17% par rapport au T3 2019 en raison de la pandémie, tandis que le volume des unités du T3 2020 a progressivement augmenté de 14% par rapport au T2 2020.

Le volume des tests SelectMDx a reculé de 24% par rapport au T3 2019 en raison de la pandémie, tandis que le volume des unités du T3 2020 a progressivement augmenté de 57% par rapport au T2 2020.

La consommation de trésorerie d'exploitation est évaluée à 4,7 millions de dollars pour la fin du trimestre, ce qui donne un solde de trésorerie de 21,4 millions de dollars pour la même période.

Le 20 octobre 2020, MDxHealth et Kreos Capital ont modifié la période d'intérêt seulement de la convention de prêt de novembre 2019, la prolongeant de 12 à 18 mois. Par conséquent, le remboursement du capital s'étend dorénavant sur la période de novembre 2020 à mai 2021. Dans le cadre de cette modification, la Société a accepté d'augmenter les frais de fin de prêt de 67.500 euros (environ 80.000 dollars) et de prévoir la conversion de 180.000 euros du prêt de 9 millions d'euros en actions de MDxHealth avec une prime de 25% par rapport au prix moyen pondéré en volume du prix de clôture des 30 jours précédant la signature. S'il est exercé, ce montant sera réduit du montant principal dû en vertu de la convention de prêt.

Perspectives pour la fin de l'année 2020 et 2021

La Société reste convaincue du potentiel de sa gamme de produits, toujours en phase de commercialisation, à fournir aux urologues des résultats concrets offrant un chemin clinique clair pour identifier précisément les cancers de la prostate de haut grade, tout en optimisant la sélection des patients pour l'utilisation de procédures invasives. Nous pensons que ce chemin clinique, avec l'utilisation de SelectMDx comme guide dans la détection du cancer avant la biopsie et de ConfirmMDx après la biopsie, continuera à stimuler l'adoption et l'utilisation de notre gamme de produits.

En raison de la progression de la pandémie de Covid-19 dans le monde, les conditions actuelles du marché et les développements dynamiques du marché compliquent considérablement l'établissement d'un pronostic et la prévision des futurs résultats. La Société a pris les mesures nécessaires afin de pouvoir continuer à fournir ses services auprès des patients et des médecins, tout en restant fiscalement responsable et en assurant la protection de son personnel.

Michael McGarrity, directeur général, a ajouté : "Nous sommes convaincus que les principaux indicateurs et les jalons, cités ci-dessous, seront favorables à une croissance rapide en 2021 et au cours des années qui suivront :

Les volumes des tests ConfirmMDx devraient continuer à augmenter à mesure que le flux de patients et l'accès aux soins reviennent à la normale aux États-Unis. Il convient de noter que, parallèlement à la priorisation du respect du chemin clinique par l'équipe de ventes, nous constatons une tendance constante chez nos principaux clients à obtenir les résultats des tests ConfirmMDx plus tôt dans le cycle de traitement afin de faciliter la prise en charge des patients, reflétant la reconnaissance par les cliniciens de la nécessité et de la valeur d'un résultat ConfirmMDx.

Les volumes de tests SelectMDx se développent favorablement et nous restons convaincus que nous parviendrons à une issue favorable pour obtenir une couverture pour les tests SelectMDx par Medicare.

Nous sommes persuadés que tous nos efforts déployés au cours des douze derniers mois ont permis de renforcer l'exécution de nos activités telles que la gestion commerciale et du cycle des revenus ainsi que la continuité de nos activités de laboratoire de classe mondiale, et ce, sans interruption malgré la crise sanitaire.

Nous allons désormais porter une attention particulière à nos efforts de recherche et développement afin d'opérer une transition du support produit et de l'ingénierie de notre gamme actuelle à l'élargissement de notre offre dans le domaine du cancer de la prostate. Nous disposons d'atouts, de données et de tout le nécessaire au sein de la Société pour mettre à profit nos solutions de diagnostic existantes et cliniquement exploitables avant et après la biopsie, et d'étendre cette valeur diagnostique cliniquement exploitable dans le cadre de surveillance active.

Nous nous réjouissons à l'idée de fournir de plus amples informations sur nos plans d'extension du pipeline et nos perspectives pour 2021 dans le cadre de la publication de nos résultats pour l'ensemble de l'année 2020".