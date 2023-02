MDxHealth : quel prix pour l'offre ADS américaine ?

(Boursier.com) — MDxHealth , spécialiste du diagnostic de précision à un stade commercial, a fixé le prix d'une offre publique enregistrée de 10.000.000 American Depositary Shares - chacune représentant 10 actions ordinaires de la Société sans valeur nominale - à un prix d'offre de 4$ par ADS pour un produit brut total de 40 millions de dollars avant déduction des commissions et des frais d'offre estimés. Dans le cadre de l'offre, le groupe a accordé aux underwriters une option de 30 jours pour l'achat de 1.500.000 ADSs supplémentaires, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 7 février 2023, sous réserve de la satisfaction de conditions de clôture usuelles. Les nouvelles actions sous-jacentes aux ADSs offertes auront les mêmes droits et bénéfices que, et seront à tous égards pari passu, y compris en ce qui concerne le droit aux dividendes et aux distributions, avec les actions ordinaires existantes de la Société et auront droit aux distributions pour lesquelles la date d'enregistrement ou d'échéance tombe à ou après la date d'émission des nouvelles actions. Le groupe a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux et de fonds de roulement, notamment pour financer les efforts de développement de produits et les activités de commerciales.