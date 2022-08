MDxHealth : petite émission de capital

(Boursier.com) — MDxHealth , une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, annonce que dans le cadre d'une augmentation de capital réalisée le 11 août pour régler une partie du prix d'achat de l'acquisition par la société du test Oncotype DX GPS (Genomic Prostate Score) de Genomic Health, Inc (filiale d'Exact Sciences Corportation) annoncée le 2 août, son capital a augmenté de 118.662.067,69 euros à 123.539.165,19 euros. Le nombre de ses actions émises et en circulation a augmenté de 155.969.226 à 162.880.936 actions ordinaires, par l'émission d'un total de 6.911.710 nouvelles actions. En plus des actions en circulation, le nombre total de droits de souscription actuellement en circulation est de 14.013.030, conférant à leurs détenteurs (sous réserve d'exercice) le droit de souscrire à 14.013.030 nouvelles actions avec droit de vote au total.