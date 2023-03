MDxHealth : la perte nette passe à 44 M$ en 2022

(Boursier.com) — Le revenu total pour 2022 de MDxHealth était de 37,1 millions de dollars, soit une augmentation de +67% par rapport au revenu total de 22,2 M$ pour 2021. En excluant les revenus du test Genomic Prostate Score (GPS) récemment acquis (anciennement Oncotype DX GPS), le revenu total pour 2022 était de 27,7 M$, soit une augmentation de +25% par rapport à 2021. Les revenus de 2022 étaient composés de 21,8 M$ provenant de Confirm mdx, 9,3 M$ provenant de GPS, 4,9 M$ provenant de Resolve mdx, le reste des revenus provenant de Select mdx et d'autres tests.

La marge brute pour 2022 est de 19,2 M$ (10,6 M$ pour 2021). Les marges brutes sont de 51,9% pour 2022 (47,5% pour 2021), soit une amélioration de la marge brute de 440 points de base, principalement liée à la gamme de produits et à l'ajout du GPS à notre menu de produits.

La perte d'exploitation ressort à -37,9 M$, se creusant de 41% par rapport à 2021. La perte nette pour 2022 s'élève à 44 M$, en hausse de 52%. Elle ressort à -0,28$ par action sur une base diluée. La perte nette comprend également une charge financière ponctuelle d'environ 1,2 M$ liée au remplacement de la facilité de crédit de la société.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 15,5 M$. Le total des encaissements s'est élevé à 32,3 M$ en 2022, soit une augmentation de 50% par rapport à 2021. En excluent les encaissements provenant de GPS, le total des encaissements en 2022 augmente de +20% par rapport à 2021.

Perspectives pour 2023

En février 2023, MDxHealth a renforcé son bilan avec un produit brut de 40 M$ provenant d'une offre d'actions constituée de 10 M$ d'American Depository Shares (ADS). Suite à l'exercice par les souscripteurs de leur option de surallocation, la société a reçu un produit brut supplémentaire de 3 M$ en mars 2023. En incluant le solde de trésorerie de la société à la fin de l'exercice 2022, soit 15,5 M$, et en tenant compte du produit net global de 40,4 M$ provenant de ce financement par actions, le solde de trésorerie pro forma de la société s'élève à 55,9 M$.

En outre, en février 2023, la société a annoncé que UnitedHealthcare couvrira le test mdxhealth Genomic Prostate Score (GPS) pour aider à la prise de décision en matière de traitement pour les personnes nouvellement diagnostiquées avec un cancer de la prostate localisé et répondant aux critères de couverture. Dans son évaluation technique des tests concurrents, la Medical Policy mise à jour de UnitedHealthcare stipule que "l'ensemble des preuves favorise systématiquement l'utilisation du test GPS pour aider aux stratégies de gestion...." La couverture du GPS par UnitedHealthcare s'ajoute aux décisions de couverture positives prises par d'autres payeurs commerciaux nationaux et régionaux, ainsi que par Medicare et les plans Medicare Advantage.

MDxHealth maintient ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2023 de 65 à 70 M$.