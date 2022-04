MDxHealth : en perte au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le total des recettes de MDxHealth au 1er trimestre clôturé le 31 mars 2022 s'élève à 6,1 millions de dollars US (5,1 M$ pour le 1er trimestre de 2021), ce qui représente une augmentation de +21%.

La marge brute est de 2,8 M$ (2,4 M$ pour le 1er trimestre de l'exercice 2021). Les marges brutes ont atteint 46,6% au 1er trimestre de l'exercice 2022 (47% au 1er trimestre de l'exercice 2021).

Les charges d'exploitation du 1er trimestre 2022 s'élèvent à 10,7 M$ (8,1 M$ pour le 1er trimestre de l'exercice 2021), soit une augmentation de 31%, principalement soutenue par les dépenses de société publique à la suite de l'introduction en bourse sur le Nasdaq au 4e trimestre de l'exercice 2021.

La perte d'exploitation et la perte nette pour le 1er trimestre s'élèvent respectivement à -7,9 M$ et à -8,27 M$ (respectivement 5,8 M$ et 6,2 M$ pour le 1er trimestre de l'exercice 2021).

Au 31 mars 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie valaient 48 M$.