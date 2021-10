MDxHealth : bonne tenue des affaires au 3e trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total de MDxHealth au 3e trimestre est de 5,5 millions de dollars, en hausse de 23% par rapport aux 4,5 M$ du 3e trimestre de 2020. MDxHealth observe une croissance de 5% du nombre d'unités de ConfirmMDx par rapport au 3e trimestre de 2020 et une diminution de -1% du nombre d'unités de SelectMDx.

Au 30 septembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie valaient 24,7 M$.

Le conseil d'administration a nommé M. Donnie (Don) M. Hardison administrateur indépendant non exécutif. M. Hardison était le président et le directeur général (CEO) de BioTheranostics Inc., une société active dans le domaine du diagnostic moléculaire spécialisée en oncologie, de février 2017 à février 2021.