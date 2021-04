MDxHealth annonce la cotation de 9.639.489 actions existantes sur Euronext Brussels

(Boursier.com) — MDxHealth SA annonce aujourd'hui que 9.639.489 actions existantes ont été admises à la cotation et à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.

Les 9.639.489 actions ont été émises par la Société le 26 janvier 2021 parmi un total de 27.777.777 actions nouvellement émises qui ont été placées via un placement privé par le biais d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres.

Les 27.777.777 actions nouvellement émises ont été émises dans le cadre du capital autorisé, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants de la Société et, pour autant que de besoin, des détenteurs de droits de souscription (share options) de la Société. Toutes les actions nouvellement émises ont été émises à un prix d'émission (brut) de 0,90 euro par action nouvellement émise.

Sur les 27.777.777 actions nouvellement émises, 18.138.288 actions nouvellement émises ont été immédiatement admises à la cotation et à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels dès leur émission, tandis que les 9.639.489 actions n'ont pas été immédiatement admises à la cotation et à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels dès leur émission (étant donné que leur admission à la cotation et à la négociation était soumise à l'approbation d'un prospectus de cotation).

Les 9.639.489 nouvelles actions ont été émises en faveur d'importants actionnaires existants de la Société, à savoir Biovest, Valiance et MVM, conformément aux pré-engagements de ces actionnaires de soumettre des ordres dans le cadre du placement privé susmentionné.

Un prospectus de cotation a été approuvé par l'Autorité belge des Services et Marchés Financiers le 20 avril 2021 en ce qui concerne les 9.639.489 actions susmentionnées.

La négociation des 20.162.924 actions sur le marché réglementé d'Euronext Brussels devrait commencer le 16 octobre 2020.