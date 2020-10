MDxHealth annonce la cotation de 20.162.924 actions existantes sur Euronext Brussels

MDxHealth annonce la cotation de 20.162.924 actions existantes sur Euronext Brussels









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MDxHealth SA, société de diagnostic moléculaire innovante en phase de commercialisation, annonce aujourd'hui que 20.162.924 actions existantes ont été admises à la cote et à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.

Les 20.162.924 actions ont été émises par la société le 15 mai 2020 en vertu d'une augmentation de capital en numéraire qui a été décidée par le conseil d'administration de la Société dans le cadre du capital autorisé, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants de la Société et, pour autant que de besoin, des titulaires de droits de souscription (stock options) de la Société, en faveur de MVM.

Un prospectus de cotation a été approuvé par l'Autorité belge des Services et Marchés Financiers le 13 octobre 2020 en ce qui concerne les 20.162.924 actions. Le Prospectus est disponible gratuitement en Belgique au siège de la Société, situé au CAP Business Center, Zone Industrielle des Hauts-Sarts, Rue d'Abhooz 31, 4040 Herstal, Belgique. Sous réserve de restrictions nationales, le Prospectus est également disponible sur le site web suivant : Prospectus et Informations incorporees par reference. L'approbation du Prospectus ne doit pas être comprise comme une recommandation concernant les 20.162.924 actions existantes admises à la cote et à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.

La négociation des 20.162.924 actions sur le marché réglementé d'Euronext Brussels devrait commencer ce vendredi 16 octobre 2020.