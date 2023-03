MDxHealth annonce l'exercice de l'option

(Boursier.com) — MDxHealth SA, société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, a annoncé que, dans le contexte de l'offre publique enregistrée de 10.000.000 d'American Depositary Shares ("ADSs") (chacune représentant 10 actions ordinaires de la Société sans valeur nominale) précédemment annoncée et réalisée le 7 février 2023, les souscripteurs ont exercé leur option d'achat d'ADSs supplémentaires (chacune représentant 10 actions ordinaires de la Société sans valeur nominale), aux mêmes termes et conditions que dans l'Offre, pour un total de 750.000 ADSs au prix de USD 4 par ADS pour un produit brut total de USD 3,0 millions avant déduction des commissions et des frais d'offre estimés.

En raison de l'exercice de l'option octroyée par la société au souscripteurs pour une période de 30 jours après l'Offre, le produit brut total de l'Offre pour la société s'élève à USD 43 millions, avant déduction des commissions et des frais d'offre estimés. La clôture de l'exercice de l'Option concernant les 750.000 ADSs supplémentaires devrait avoir lieu le 8 mars 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Les nouvelles actions sous-jacentes aux ADSs offertes auront les mêmes droits et bénéfices que, et seront à tous égards pari passu, y compris en ce qui concerne le droit aux dividendes et aux distributions, avec les actions ordinaires existantes de la Société et auront droit aux distributions pour lesquelles la date d'enregistrement ou d'échéance tombe à ou après la date d'émission des nouvelles actions.

Cowen and Company, LLC et William Blair & Company, L.L.C. ont agi en tant que joint book-running managers, BTIG, LLC a agi en tant que lead manager et KBC Securities USA LLC a agi en tant que co-manager de l'Offre.