MDxHealth : 13,3 M$ de perte nette au 1er semestre

MDxHealth : 13,3 M$ de perte nette au 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le total des revenus de MDxHealth s'élevait à 10,7 millions de dollars (9,9 M$ pour le 1er semestre de 2020). Les revenus issus de ConfirmMDx et de SelectMDx s'élevaient à 10,5 M$ (9,6 M$ l'an dernier), soit une augmentation de 9 %. Les revenus issus de ConfirmMDx représentent plus de 90 % des revenus liés aux produits, toutes périodes confondues.

La marge brute sur les produits et services pour le 1er semestre de 2021 était de 5,2 M$ (4,7 M$ pour le 1er semestre de 2020). Les marges brutes sur les produits et services ont atteint 48,6% au 1er semestre de 2021 (47,4% pour la même période en 2020), soit une amélioration de la marge brute de 120 points de base.

Les charges d'exploitation pour le 1er semestre de l'année 2021 s'élevaient à 17,7 M$, ce qui est cohérent avec la même période l'an dernier. La perte d'exploitation et la perte nette pour le 1er semestre de l'année 2021 s'élevaient respectivement à -12,4 M$ et à -13,3 M$, par rapport à respectivement 13 M$ et 13,7 M$ pour la même période en 2020, soit une diminution des pertes.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie valaient 31,3 M$ au 30 juin 2021, renforcées par l'augmentation du capital de janvier 2021 de 25 millions d'euros (environ 30 M$). Le total des encaissements de trésorerie se chiffrait à 10,2 M$ au 1er semestre de 2021, soit une baisse de 11 % par rapport à la même période l'année dernière, en raison de l'impact de la Covid-19.

La consommation de trésorerie pour le 1er semestre de 2021 totalisait 13,1 M$ (12,9 M$ pour la même période l'année précédente).

Perspective

Michael K. McGarrity, CEO de MDxHealth, a déclaré : " Nos progrès positifs lors du premier semestre de 2021 sont encourageants. Nos résultats reflètent notre confiance : les éléments fondamentaux de notre activité sont en place et ceux-ci permettront une croissance soutenue de MDxHealth". Le dirigeant poursuit : "Même au milieu de la dynamique de la pandémie et de se souches variantes, ainsi que de l'impact sur le flux des patients, nous pensons que l'adoption de SelectMDx et ConfirmMDx comme norme de soins dans le cheminement diagnostique des patients présentant un risque de développer un cancer de la prostate commence à s'installer et qu'elle entraînera une croissance à long terme au-delà de 2021. De plus, nous développons des solutions de surveillance active (AS) du cancer de la prostate avec nos tests AS-MDx et Monitor-MDx. (...) Outre nos résultats positifs pour nos gammes SelectMDx et ConfirmMDx, à la fin du semestre, nous avons mis à disposition d'un nombre limité de cabinets d'urologie un panel de diagnostics des infections des voies urinaires (IVU), ce qui constitue notre première filière en urologie, où environ 20% des 10 millions de patients atteints d'IVU se présentent chaque année aux Etats-Unis. Comme annoncé précédemment, nous avons restructuré nos ventes et notre équipe commerciale globale pour non seulement stimuler la croissance de notre activité et étendre notre gamme de tests pour le cancer de la prostate, mais également pour profiter d'opportunités supplémentaires pour servir notre base de clients et tirer parti de cette filière".

MDxHealth indique que Timothy Still, Administrateur indépendant non exécutif (en poste par l'intermédiaire de Tstill Enterprises LLC), a quitté le conseil d'administration de la société le 28 juillet, afin de poursuivre d'autres opportunités. La société "remercie M. Still pour ses services et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouveaux projets".