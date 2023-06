MDJM : acquisition et rénovation de deux nouveaux établissements hôteliers au Royaume-Uni

(Boursier.com) — MDJM LTD, société intégrée de gestion d'actifs axée sur la culture, a procédé à l'acquisition et à la rénovation de deux nouveaux établissements, Fernie Castle et Robin Hill Hotel, au Royaume-Uni. L'acquisition et la rénovation de ces deux établissements, chacun doté d'un patrimoine historique et d'une valeur culturelle inimitables, marquent l'achèvement de la première phase du repositionnement et de la modernisation de MDJM, ce qui favorise la transformation stratégique de l'internationalisation de l'entreprise et définit la philosophie commerciale et la vision stratégique de ses activités futures.