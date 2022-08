McPhy : voit rouge

(Boursier.com) — McPhy abandonne 4,2% à 14,4 euros en fin de matinée à Paris, effaçant sa hausse d'hier. L'actualité autour du spécialiste de la fabrication et la commercialisation d'équipements de production et de stockage d'hydrogène est marquée par une note de Panmure Gordon qui a dégradé la valeur à 'conserver'. La banque d'affaires britannique a dans le même temps coupé son objectif de 27 à 15,3 euros. Sur les 8 analystes suivant le dossier répertoriés par 'Bloomberg', 3 sont à l''achat' et 5 à 'conserver'.